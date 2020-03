Llaman a Britney Spears “Reina del Proletariado” tras mensaje por Covid-19

Escucha la nota:



La estrella del pop, Britney Spears, compartió en sus redes sociales una publicación de la letrista, Mimi Zhu, en donde hace una reflexión en torno a la situación que hoy se vive en el mundo, por la epidemia del Covid-19, y hace un llamado al amor y la comunión, además del apoyo entre todos los seres humanos.

La intérprete de “Baby One More Time” reprodujo en sus redes el mensaje y pone énfasis a la cita que dice “Communion goes beyond walls” (“La comunión va más allá de las paredes”), que acompañó con tres rosas rojas, que muchos internautas identificaron como un símbolo del comunismo.

La publicación generó reacciones entre los seguidores de la cantante, quienes ahora la llaman “La reina del proletariado” y “Camarada Britney”. Y, por supuesto, los memes no se hicieron esperar: aparecen imágenes de la cantante al lado de personajes emblemáticos del comunismo, como Karl Marx, Lennin, Friedrich Engels y Stalin, entre otros.

La publicación de Mimi Zhu, que luego compartió Spears, dice que “durante este tiempo de aislamiento, necesitamos una conexión ahora más que nunca. Llama a tus seres queridos, escribe cartas de amor virtuales. Tecnologías como la comunicación virtual, la transmisión son parte de nuestra colaboración comunitaria”.

Zhu agregó en su texto que “tenemos que aprenderemos a besarnos y abrazarnos a través de las olas del mundo. Nos alimentaremos mutuamente redistribuyendo riqueza, huelga. Entenderemos nuestra propia importancia de los lugares en los que debemos quedarnos. La comunión se mueve más allá de las paredes. Aún podemos estar juntos”.

Por otra parte, el pasado martes, la Spears mostró en su cuenta de Instagram un mensaje de resistencia, en donde las palabras calves valor, coraje y mantener la cabeza en alto:

“¡Hoy debemos reflexionar sobre las cosas positivas de la vida! Muchos de nosotros nos volvemos locos con lo que está sucediendo y aunque no tengo todas las respuestas … ¡Sé tratar de mantenerme fuerte y positiva y mostrar valor y coraje! ¡Mantengan la cabeza en alto amigos!”.