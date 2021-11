¡Lindsay Lohan 2021 está aquí! Dan su primer vistazo en comedia romántica

El viernes 12 de noviembre se confirmó el regreso de Lindsay Lohan para este 2021, pues de la mano de Netflix, protagonizará una nueva comedia romántica.

Tal pareciera un viaje al pasado, pues en los últimos días las estrellas que se colocaron en los primeros lugares de las tendencias han sido la actriz, junto a Britney Spears y Paris Hilton.

Sin duda, los millennials se han visto nostálgicos ya que se puso fin a la tutela legal de la “Princesa del Pop” y la heredera de la cadena hotelera recientemente contrajo nupcias.

Ahora, la protagonista de “Juego de Gemelas” se suma a sus colegas dando buenas noticias.

Resulta que la también cantante protagonizará una comedia romántica que produce el gigante de streaming.

Y es que, así lo anunció la plataforma en sus redes sociales cuando compartió la primera imagen de la famosa a lado del coprotagonista y actor, Chord Overstreet.

Además, se trata de una producción ideal para las fechas decembrinas, ya que la historia se desarrolla en el marco de los festejos de la Navidad.

En la fotografía se aprecia a la también empresaria sonriente, vistiendo con un abrigo, mientras camina con el reconocido actor de “Glee” por una calle cubierta de nieve.

She’s back!

Here is your first look at Lindsay Lohan in her upcoming holiday rom-com, co-starring Chord Overstreet. pic.twitter.com/eycI907iBm

— Netflix (@netflix) November 12, 2021