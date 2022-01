¡Le quitó el puesto a Justin Bieber! The Weeknd se convierte en el artista más escuchado de Spotify

El canadiense, The Weeknd se convirtió oficialmente el pasado sábado en el artista con más oyentes mensuales en Spotify, tras llegar a 85,66 millones de seguidores y romper el récord previamente establecido por Justin Bieber, quien acumuló unos 83,3 millones.

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, pasó a ser el número uno de la popular plataforma musical solo unas semanas después de lanzar su nuevo exitoso álbum, ‘Dawn FM’.

Nuevo disco de The Weeknd

The Weeknd logró esta hazaña debido al lanzamiento de su más reciente álbum titulado Dawn FM, lanzado el pasado 6 de enero y cual cuenta con las colaboraciones de el actor Jim Carrey Quincy Jones, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never y Tyler, The Creator.

Con este álbum, se cree que alcanzó los 86 millones de oyentes en Spotify y a convertirse en el número uno dentro de la plataforma de música.

La guerra contra Justin Bieber

En julio de 2021, Justin Bieber se convirtió en el artista más escuchado en Spotify y su reinado alcanzó los 190 días consecutivos y también estableció un nuevo récord, ya que alcanzó el máximo de oyentes mensuales con más de 94 millones.

El cumpleaños de Bieber se acerca y se cree que las beliebers escucharán sus canciones para que, el también canadiense, suba en todas las listas incluidas Spotify y Billboard Hot 100, esto como un regalo para el cantante.