Las risas no faltaron… Carlos Trejo y Salinas Pliego se burlan de Alfredo Adame

Mucho dio de qué hablar Alfredo Adame en la tarde del martes después del altercado en el que fue protagonista, por lo que Carlos Trejo y Ricardo Salinas Pliego no dudaron en burlarse de él.

El conductor de televisión se hizo tendencia en redes sociales el 25 de enero del 2022 debido a que se le vio en una pelea callejera en la que enfrenta a dos jóvenes.

Si bien no es la primera vez que se le ve involucrado en una polémica de este tipo, llamó la atención la forma en que se dirige a una de las chicas, que presuntamente tenía el celular del actor.

Además, en los videos que circulan por toda la red se aprecia cómo intenta quitarle el teléfono y, posteriormente, cae al piso cuando otro joven lo agrede.

No entiendo porque Alfredo Adame no es Diputado plurinominal de MORENA, cumple perfectamente el perfil pic.twitter.com/HxjtDN0kSY

Ante las imágenes virales, todo parece indicar que las risas no faltaron, pues tanto el cazafantasmas como el fundador de Grupo Salinas se dieron un tiempo para burlarse del artista.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mayor “enemigo” del actor replicó el video, pero escribió “bravo cobarde de porquería, te dejaron como una rata, tirado en la calle”.

Por su parte, el empresario mexicano se pronunció en la misma red social, manifestando que se tomaría un descanso, debido a que el conductor sería tendencia por varias horas.

Después de todo el escándalo, el actor de telenovelas concedió una entrevista a un programa de televisión abierta nacional, donde aclaró un poco la situación.

Según sus declaraciones, en medio del incidente, le dijeron que le estaban robando su celular, acto seguido, un hombre llevaba “medio cuerpo adentro de mi coche”.

“Veo que sí agarró el celular, entonces me le dejo ir y la mujer se deja venir, no le pegué ni nada, solo le desvié su golpe y ya traía el celular. (…) La trato de abrazar, para quitarle el celular, era una mujer baja de estatura y obesa, se agacha, me agacho yo, llega el otro cuate, me jalonea y me tira al piso”.