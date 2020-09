Las 10 cosas que Yalitza Aparicio odia de sí misma

Escucha la nota:



A través de su cuenta oficial de YouTube, Yalitza Aparicio se abrió con sus seguidores y decidió compartir las diez cosas que odia de sí misma.

Señaló que hacer este ejercicio es importante, para crecer como personas y dejar de juzgar a los demás.

1. Sobreprotectora

“Debe llegar un punto en tu vida donde debes de entender que las personas deben de tomar su propio camino y que no siempre estarás ahí para resolverles las cosas. ”

2. No poder deslindarse de las cosas

“Odio de mi, el no poder soltar las cosas que ya no deben de estar conmigo”.

3. Perfeccionista:

“No debo de centrarme en que todo debe de salir bien. Creo que el vivir así, no te hace disfrutar el momento”.

4. Detallista

“Con las cosas que hago, me encanta ver cada elemento que lo conforma y que quede a la perfección”.

5. Inseguridad

“Soy muy insegura; necesito escuchar las versiones de muchas personas para tomar mi decisión”.

6. Timidez

“Actualmente logro desenvolverme más con las personas, pero aún así me cuesta; necesito un tiempo para conocerlas y abrir mi corazón”.

7. Desorganizada

Afirmó que cuando se trata de trabajo, trata de que todo esté perfecto; no así en su vida personal.

8. Exigente con la puntualidad

“Hay que ser flexibles y comprender la situación de las otras personas porque no todo el tiempo se puede ser 100% puntual”.

9. No poder darle tiempo a sus hobbies

“Odio no poder asignar tiempo a mis hobbies. Me encanta pintar, leer, escuchar a mis amigos; he estado tan sumergida en el trabajo, que a ninguna de estas cosas les he prestado atención”.

10. Distraída

“Trato de concentrarme en las preguntas y recuperar el hilo de la conversación. Odio tener eso, porque me sucede todo el tiempo, con todas las personas”.