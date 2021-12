La novela que Guillermo del Toro ‘mataría’ por adaptar es ‘Cementerio de animales’

Ya nos presentó ‘El laberinto del fauno’, ‘La cumbre escarlata’ y ahora, ‘El callejón de las almas perdidas’, pero Guillermo del Toro confesó que le encantaría adaptar ‘Cementerio de animales’.

A pesar de que el cineasta se encuentra en la promoción de su más reciente película, se tomó un momento para conversar sobre la novela de Stephen King.

De acuerdo con el medio 20 Minutos, el mexicano apareció en el podcast ‘The Kingcast’, el cual repasa las obras del icónico escritor de novelas de terror.

En ese sentido, el programa cuenta con distinguidos invitados, quienes comparten su emoción por sus obras favoritas del estadunidense.

Respecto al ganador de un Premio Goya, acudió al podcast para hablar sobre ‘It’ y, aunque también habló de su adaptación de ‘En las montañas de la locura’ de H.P. Lovecraft, reveló que novela de Stephen King quisiera trabajar.

Según relató Guillermo del Toro, desde que comenzó a dirigir películas, tuvo la inquietud de adaptar dicha obra originalmente publicada en 1983.

Sin embargo, llegó a la pantalla grande de la mano de Mary Lambert en 1989; posteriormente, en el 2019, una nueva versión surgió bajo la dirección de Kevin Kölsch y Dennis Widmyer.

Y es que, pese a las críticas tanto positivas como negativas de las cintas, el guionista mexicano no descarta hacer algo jamás visto.

“La novela que habría matado por adaptar, sé que hay dos versiones, y sigo pensando que tal vez en un universo desquiciado pueda hacer algún día (…) Porque no solo tiene el mejor final, si no que me aterrorizó cuando era joven”.