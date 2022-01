¿La mejor decisión? Chuck Palahniuk celebra el final alternativo de 'El Club de la Pelea' en China

¿Quedo mejor que la versión original? Chuck Palahniuk declaró que el final alternativo que le dio China a su película ‘El Club de la pelea‘ es mucho más fiel a su obra titulada con el mismo nombre.

Esta película se estrenó al final de los años noventa y fue dirigida por el cineasta David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton.

El autor del libro ‘El Club de la pelea’, Chuck Palahniuk celebró que China modificara drásticamente el final de la adaptación para cines de su obra.

Y es que el país asiático cambió la secuencia final de la película ‘El Club de la pelea‘ para adaptarse a las normas de censura locales.

¿Ahora cómo es el final alternativo de ‘El Club de la pelea’?

En el clásico filme de 1999, Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter son los tres personajes principales que terminan con una explosión provocada por ellos mismos y sus seguidores.

Por otra parte, en la plataforma de streaming de China, Tencent Video, la película termina con el protagonista disparándoselo en la boca y después continúa con un texto que dice ‘Gracias a las pistas proporcionadas por Tyler, la policía descubrió rápidamente todo el plan y detuvo a todos los criminales, impidiendo con éxito el plan de destrucción masiva’.

Por lo que, este nuevo final alternativo le da una segunda oportunidad a Tyler de redimirse, en el filme continuan diciendo que el protagonista fue llevado a un hospital psiquiátrico, donde recibe ayuda y fue dada de alta en el 2022.

Por su parte, el escritor del libro titulado ‘El Club de la Pelea‘, Chuck Palahniuk celebró que China haya tomado esta decisión de cambiar el final de la película.

El autor declaró que era una versión más fiel a su libro que la adaptación de David Fincher.

Have You Seen This Sh*t?

This is SUPER wonderful! Everyone gets a happy ending in China!

https://t.co/saVA2yro9B pic.twitter.com/20UzTi1nyI

— Chuck Palahniuk (@chuckpalahniuk) January 25, 2022