‘La luz de mi vida está con Dios’, hijo de Sinead O'Connor aparece sin vida

Un trágico mensaje conmovió a muchos en redes sociales, pues Sinead O’Connor perdió a su hijo, después de que se confirmara que fue hallado sin vida.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, este sábado la policía de Irlanda, de donde es originaria la cantante, confirmó la muerte de Shane, de 17 años de edad.

¿Qué le pasó al hijo de Sinead O’Connor?

Según los reportes, el pasado jueves 6 de enero del 2022 se reportó la desaparición del joven, por lo que estaba en marcha un llamamiento para localizarlo.

El adolescente habría desaparecido después de marcharse de un centro médico en el que se encontraba bajo vigilancia por riesgo suicidio.

Sin embargo, la última vez que se le vio al hijo de la irlandesa, que procreó con el también cantante, Donal Lunny, fue en Tallaght, al sur de Dublín.

En ese sentido, las autoridades publicaron un mensaje que describía el aspecto físico de Shane, así como la ropa que llevaba e indicaba el último lugar en el que se le vio.

Medios señalan que en ocasiones anteriores ya había sido reportado como desaparecido, pero la policía lograba encontrarlo y regresarlo “sano y salvo” a casa.

Incluso, el día de la semana pasada que desapareció el joven, la artista escribió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

“Shane, todas tus desapariciones ya no tienen gracia. Me matas del susto. ¿Podrías, por favor, hacer lo correcto y presentarte en la estación de la Gardaí?”.

This is a message for my son, Shane. Shane, it’s not funny any more all this going missing. You are scaring the crap out of me. Could you please do the right thing and present yourself at a Gardai station. If you are with Shane please call the Gardai for his safety. pic.twitter.com/uJWuSJ1bRJ — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022

No obstante, un portavoz de la policía irlandesa confirmó a medios locales el fallecimiento del adolescente.

“Tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray, en Wicklow, el viernes, 7 de enero, el llamamiento de ‘persona desaparecida’ con relación a Shane O’Connor, de 17 años, se ha detenido”.

Reacción de la cantante irlandesa tras muerte de Shane

A través de la misma red social mencionada, la intérprete no dudo en manifestar su tristeza, pero mediante la publicación un video con la canción ‘Ride natty ride’ de Bob Marley.

“Es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi niño de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ninguna frontera nos separará”.

This is for my Shaney. The light of my life. The lamp of my soul. My blue-eye baby. You will always be my light. We will always be together. No boundary can separate us. https://t.co/7b2f0GFDEO — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

No obstante, las siguientes palabras también conmovieron a decenas de usuarios y fanáticos de la cantante.

“Mi hijo bello, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios”.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Finalmente, medios señalan que la cantautora habría amenazado al Hospital Tallaght con un proceso judicial si “algo le ocurriera” al hijo de Sinead O’Connor.