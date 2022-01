¡La lastimaron! Frida Sofia cuenta su versión acerca de su detención

¡Ya salió! Frida Sofia fue puesta en libertad y aseguró que todo fue una confusión debido a problemas con la gerente del restaurante donde se encontraba.

La modelo aseguró que el personal de seguridad de dicho establecimiento fueron los encargados de lastimarla y causarle moretones.

Después de que se diera a conocer que la modelo, Frida Sofia estuvo arrestada en una correccional en Miami, Florida, la también cantante contó su versión de la historia.

Y es que a la salida de su detención, Frida Sofia se tomó unos momentos para hablar con la prensa que esperaba por ella.

La modelo habló con la prensa y aseguró que todo había sido porque no le cayó bien a la manager del restaurante.

‘Fue muy simple, a la manager de Joia no le caí bien, me quisieron sacar y lo hicieron, pero me sacaron muy feo’.