¡La inclusión llega a ‘Wonder Woman’! Anuncian primera amazona trans

La comunidad LGBT cada vez se hace más grande, y ahora, la inclusión llegó a “Wonder Woman”, debido a que DC Comics confirmó a la primera amazona trans en ‘Nubia and the Amazons’.

Y es que, no se trata de un cómic que apenas se está trabajando, pues Stephanie Williams, la escritora, lo presentó el pasado mes de julio.

I’m writing Nubia and the Amazons with the incomparable @definitelyvita and legendary @Ariotstorm https://t.co/koY80yAscj pic.twitter.com/nr4nIBPHyy

Sin embargo, debido a que ya está disponible, la autora respondió a la pregunta que muchos de los lectores se hacen acerca de las amazonas.

Cabe resaltar que no es la primera vez que DC Cómics revela personajes que forman parte de la comunidad LGBT, pues anteriormente se dio a conocer que ‘Robin’ es bisexual.

Se trata del cómic número uno de la entrega que está vinculada a la “Mujer Maravilla”, en el que conoceremos a cinco nuevas amazonas, por medio del ‘Pozo de las Almas’.

Dicho lugar ofrece “revivir” el espíritu de aquellas mujeres que fueron asesinadas por hombres, aunque en su regreso, su memoria es borrada.

En ese sentido, llegan a ‘Themyscira’, lugar donde se desarrolla la historia, y deben escoger un nuevo nombre para dejar el pasado atrás y poder rehacer su vida.

No obstante, sale a la luz ‘Bia’, una de las mujeres que tendrá un papel importante en el cómic, quien con lágrimas en los ojos manifiesta la dificultad de presentarse ante las demás.

If you’ve read Nubia & the Amazons #1. The answer to your burning question is yes. There are trans Amazons. One of the newest Amazons is a Black trans woman. pic.twitter.com/FDgEUg8Vte

— ✨Steph✨ (leave a message at the beep) (@Steph_I_Will) October 21, 2021