La historia de amor entre Luis Miguel y Mariah Carey ¿Cómo se conocieron y por qué terminaron?

La emoción y furor continúa por el estreno de la última temporada de la serie de “El Sol” en Netflix, donde plasman la época en la que surgió una historia de amor entre Luis Miguel y Mariah Carey.

Sin embargo, ante la ficción y la vida real, surgen dudas acerca de cómo se conocieron, cómo fue la relación y por qué terminaron, si aún desconoces esos datos, aquí te los contamos.

Bien se sabe que la vida sentimental del cantante ha estado llena de subidas y bajadas, ya sea por la fama, presiones de su padre, entre otras cosas.

Además, se vio involucrado con celebridades tanto mexicanas como Stephanie Salas y Aracely Arámbula, así como con extranjeras, como es el caso de la estadunidense.

Así se conocieron Luis Miguel y Mariah Carey

El intérprete de “Ahora te puedes marchar” y “La incondicional” se encontraba de vacaciones en Aspen, Colorado, Estados Unidos, cuando conoció a la estrella de pop.

Estamos hablando de la década de los años noventa, específicamente en diciembre de 1998, cuando ambos artistas estaban en puntos importantes de sus carreras artísticas.

No obstante, la polémica surgió debido a que la famosa recientemente se había divorciado del empresario Tommy Mottola, actual esposo de Thalía.

Un capítulo dedicado al puertorriqueño del libro autobiográfico de la también actriz, “The meaning of Mariah Carey”, señala que su primer encuentro fue en un restaurante de la ciudad mencionada.

De acuerdo con Infobae, en el texto se lee que tal situación fue señala de “traumática”, debido a la cantidad de bebidas alcohólicas que ingirió el cantante de “La chica del bikini azul”.

Tras una disculpa aceptada, los artistas dieron pie a una relación que para nada intentaron ocultar al público y medios de comunicación.

A finales de los 90 y principios del 2000, se convirtieron en la pareja sensación, pero sus carreras llegaron a complicar su relación, ya que eran los artistas del momento.

¿Por qué se separaron?

Aparentemente no hay una versión oficial sobre el motivo de su separación, pues existieron rumores de una supuesta infidelidad por parte de “El Sol”, y la exesposa de Tommy Mottola narró lo que pasó en su libro.

“Todo era grandioso y emocionante, pero estuvo lejos de ser perfecto. Éramos una pareja efervescente, aunque siempre fue difícil vivir y amarnos mientras estábamos en el foco de la atención”.

Otro de los aspectos que pudo repercutir fue el carácter y personalidad de “Luismi”, a quien calificó de “errático y ansioso”.

Fue así que la intérprete de “All I Want For Christmas Is You” decidió que, después de tres años de relación, era momento de separarse.

En tanto, la serie popular del gigante de streaming revela que los celos de “El Sol” también pudieron derivar en la decisión de terminar el noviazgo.

¿Por qué Luis Miguel pudo ir a la cárcel?

En otros temas, la serie también aborda el momento de crisis económica que pasó el puertorriqueño, la cual tuvo sus mayores repercusiones en el 2017.

Y es que, el hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri fue detenido en mayo de hace cuatro años, luego de perder una demanda civil contra su exrepresentante, William Brockhaus.

Medios nacionales exponen que “Bill”, como también era conocido, reclamaba el incumplimiento de su contrato, además del pago del 10 por ciento de las ganancias durante los conciertos del cantante.

Tras pagar una fianza de un millón de dólares, es decir, más de 20 millones de pesos mexicanos, el intérprete fue puesto en libertad, ya que había permanecido en calidad de detenido.

Dicho acontecimiento, como la relación amorosa entre Luis Miguel y Mariah Carey, forman parte de la tercera temporada de la serie de Netflix que se estrenó la noche del jueves.