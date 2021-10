¡La espera terminó! Vive Latino 2022 publica cartel oficial

Después de no realizarse este año, el festival de música regresa al Foro Sol el próximo 19 y 20 de marzo.

Después de un fin de semana lleno de expectativas, este lunes el Vive Latino 2022 publicó el cartel oficial de su evento que se llevará a cabo en el Foro Sol.

Y es que, en días recientes, los organizadores del festival compartieron una serie de imágenes con las que dieron pistas para dar a conocer a los posibles artistas que se presentarán.

En redes sociales se generó un debate sobre los intérpretes que formarán parte de la edición “Revive”, luego de que este año no se realizó la serie de conciertos debido a las restricciones de la pandemia de Covid-19.

Con imágenes animadas, se observaron diferentes figuras que levantaron sospechas de los músicos que llegarán a los escenarios de uno de los eventos más importantes de México.

Black Pumas, Residente, Lila Downs, C. Tangana, Dread Mar I, Love of Lesbian y Banda MS, fueron los más mencionados, sin embargo, algunos ya fueron confirmados.

No obstante, la posible confirmación de Banda MS desató la discusión entre los usuarios, debido a que algunos no estuvieron conformes al considerar que el festival no es un espacio para el grupo.

Vive Latino 2022 cartel

19 de marzo

Banda MS

Aczino

All Them Witches

Black Pumas

Camilo Séptimo

Tanga

Dread Mar I

Elis Paprika

Gary Clark Jr.

Julieta Venegas

Los Auténticos Decadentes

20 de marzo

Limp Bizkit

Los Fabulosos Cadillacs

Love of Lesbian

Los No Tan Tristes

Maldita Vecindad

Milky Chance

Pixies

Residente

Santa Fe Klan

Siddhartha

Vetusta Morla

Cabe recordar que, cuando el coronavirus recién llegaba a México, el evento de música latina logró realizarse en marzo del 2020, aunque generó controversia, porque ya existía riesgo de contagios.

Aún así, las puertas del aclamado Foro se abrieron para más de 40 mil asistentes que disfrutaron de The Cardigans y Guns N’ Roses.

El Vive latino 2022, con los artistas confirmados en el cartel, se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de marzo en el Foro Sol, de la Ciudad de México.