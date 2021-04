¡La espera terminó! ‘Avengers Campus’ ya tiene fecha de inauguración

Disneyland Resort inaugurará el 4 de junio “Avengers Campus“, una nueva y ambiciosa área de este parque temático que incluirá a héroes de Marvel como Spider-Man, Iron Man, Thor, Captain Marvel o Dr. Strange.

“Avengers Campus” tenía previsto abrir sus puertas en julio de 2020, pero la pandemia obligó a cerrar Disneyland durante más de un año y los planes para los personajes de Marvel quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.

Welcome to Avengers Campus, recruit. Your first mission: validate your recruit status and unlock the top-secret opening date. Your team—and your mission—await you in this all-new land. https://t.co/eiadvsrQBJ #HeroesAssemble #DisneyCaliforniaAdventure pic.twitter.com/dbN1dA8ttu

— Disneyland Resort (@Disneyland) April 8, 2021