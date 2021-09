‘La Casa de Papel’: El antes y después de Úrsula Corberó

Escucha la nota:



El pasado viernes 3 de septiembre llegó el estreno de la primera parte de la última temporada de “La Casa de Papel”, que sin duda marcó un antes y después en la vida de Úrsula Corberó.

Y es que, la actriz española aseguró que aún no está lista para dejar ir a su papel de “Silene Oliveira”, mejor conocida como “Tokio”.

En entrevista con la agencia EFE, la artista de 32 años, aseguró que tanto su vida, como la de sus compañeros, cambió desde el lanzamiento de la popular serie del gigante de streaming, Netflix.

Acerca de, probablemente el personaje más importante de su carrera hasta ahora, indicó que sin engaños, su vida cambió en “muchos sentidos”.

Sin embargo, comentó que afortunadamente su entorno sigue siendo el mismo y procura mantenerse siempre al margen.

“Nuestro trabajo es muy intenso y cuando estamos rodando son muchas horas y cuando estamos haciendo promociones es mucha dedicación y tiempo”.

Tras terminar el rodaje de la serie, cuyos personajes se caracterizan por vestir con trajes rojos y usar una máscara de Dalí, manifestó lo bien que le resulta volver a casa para estar con su familia, pareja y amigos.

No obstante, subrayó que entre los cambios más notorios es el viajar “muchísimo”.

“Desde que pasó lo que pasó con ‘La casa de papel’ a nivel internacional, antes de la pandemia, ese año, había viajado a 14 países diferentes en un año. Y ahí dije, eso sí es que te cambie la vida”.

Antes y después en la televisión española

Al ser cuestionada sobre la evolución en la televisión de su país natal, refirió que la producción ha ayudado a muchos tener mayor confianza en los proyectos.

Fue así que destacó que los españoles también son capaces de realizar cosas que tal vez pareciera solo podían los americanos.

“Yo creo que eso nos ha dado también un chute de autoestima dentro de la industria y es muy importante eso, darnos cuenta y ser conscientes de que somos capaces de hacer cosas increíbles”.

De “Tokio” a la vida real

Durante la entrevista con el medio citado, la actriz afirmó no querer despedirse de su personaje, por lo que no puede decir si la extraña o no.

“Un día dije, ‘no estoy capacitada para despedirme de Tokio’. Y no hace falta, porque si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla”.

Entre el antes y después de ‘La Casa de Papel’, Úrsula Corberó, recientemente se estrenó en Hollywood participando en su primera película, “Snake Eyes: G.I. Joe Origins”.