La ‘beatlemanía’ llega a Kay Perry y lanza versión de ‘All You Need Is Love’

No hay mejor forma que celebrar un cumpleaños estrenando un sencillo que movió a miles de personas hace más de 40 décadas, pues la ‘beatlemanía’ llegó a Katy Perry y estrenó ‘All You Need Is Love’.

Y es que, el 25 de octubre, la cantante se encontraba de manteles largos al festejar su cumpleaños número 37, pero decidió lanzar su propia versión de uno de los icónicos temas de The Beatles.

La estadunidense reveló a la revista People que grabó la canción recordando el momento en que, a los 16 años, trabajó en un comercio textil de su ciudad natal, Santa Bárbara, California.

“Mi sueño entonces era hacer esa lista de reproducción que escuchaba en la tienda. Poco sabía que 20 años después protagonizaría uno de sus anuncios icónicos. Es un rito de iniciación y pude hacer una versión de una canción de The Beatles”.

Sin embargo, Katheryn Elizabeth Hudson, su nombre de nacimiento, reconoció que no ha sido tan fácil preparar un homenaje a las leyendas de la música británica, cuyo legado sigue pasando de generación en generación.

Pues la también modelo comentó que la entidad del tema es uno de los elementos que le han tomado tiempo para la realización del cover.

Además, según la intérprete de “Dark Horse” y “Roar”, se trata de una de sus canciones favoritas compuestas por Ringo Star, Paul McCarteny, John Lennon y George Harrison.

Canción en beneficio a niños en situación de pobreza

La compositora agregó que su versión de ‘All You Need Is Love’ destinará un dólar, es decir, 20 pesos mexicanos, a una organización que ayuda a niños en situación de pobreza.

Esta aportación la recibirá Baby2Baby por cada reproducción que sume el tema en una de las plataformas de streaming musicales más usadas, Spotify, y que ya puede escucharse ahí.

El objetivo es llegar a los 100 mil dólares para brindar elementos básicos a los menores en dicha situación de todo Estados Unidos.

Es de destacar que, tan solo en YouTube y en menos de 24 horas, Katy Perry con ‘All You Need Is Love’, acumula más de 190 mil vistas.