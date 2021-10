¿Kristen Stewart interpretará a Joker en The Batman? La actriz lo revela

Los fanáticos de Kristen Stewart piden que sea el Joker en The Batman, sobre todo después del lanzamiento del nuevo tráiler.

Fueron precisamente las primeras imágenes de la película las que han ocasionado que se vuelvan a elevar los rumores sobre la secuela del Caballero de la noche de Robert Pattinson, la cual, traería a un nuevo Joker.

Sin duda, es un personaje que ha marcado historia y los fanáticos del mismo quieren ver una gran interpretación del villano.

¿Kristen Stewart será Joker en The Batman?

Todo surgió por una compañía online que ha propuesto reunir a Kristen Stewart y Robert Pattinson, legendarios protagonistas de la saga de ‘Crepúsculo’.

Recordemos que en ese momento, las estrellas de cine entablaron un relación sentimental que dio mucho de qué hablar, sin embargo, a los fans parece no importarles.

Por ello, los seguidores de Sterwart la han pedido como la archienemiga del superhéroe al que le dará vida Pattinson.

Ante tremendo revuelo, ya se ha cuestionado a la actriz y su respuesta dejó anonadados a todos sus seguidores.

Cabe destacar que, de ser cierto este revuelo, la famosa sería la primera Joker femenina, lo cual, le dará un plus estupendo al personaje.

¿Ya es un hecho la primera Joker femenina?

Tras las suposiciones que se generaron, la actriz reveló su sentir y dio una respuesta que quizá, nadie esperaba.

Stewart dijo que prefieres hacer cosas nuevas, aunque realmente le gusta la energía que se generó detrás del villano del Caballero de la noche.

Del mismo modo, recordó que en el pasado ha tenido increíbles interpretaciones como la que realizó Joaquin Phoenix en 2019, por ello, señaló que no estaría tan segura de hacerlo, aunque es algo que realmente “la tienta”.

Aunque reveló que no sería un no retundo, también dijo que no se ve interpretando a un “personaje rarito que da miedo”.

Probablemente, después de estas declaraciones los fans de Kristen Stewart se queden con las ganas de verla como Joker en The Batman.