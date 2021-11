Kristen Stewart confirma que contraerá matrimonio con Dylan Meyers

¡Después de 2 años de relación, Kristen Stewart y Dylan Meyers contraerán matrimonio! La actriz lo confesó, muy feliz, en el show de Howard Stern.

“Nos vamos a casar, sin dudas lo haremos”, además la actriz de Spencer resaltó, “quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo hizo. Fue muy lindo, lo hizo muy bien.”

¿Cuándo se conocieron Kristen Stewart y Dylan Meyers?

Ambas fueron vistas por primera vez en Agosto del 2019, en donde salieron fotografiadas besándose en la ciudad de Nueva York, aunque no fue nada oficial hasta Octubre del mismo año.

Aunque ella es muy reservada en cuanto a su vida privada, Stewart habló sobre su romance en noviembre de 2019 y le dijo a Howard Stern que “no puede esperar” para proponerle matrimonio a Meyer.

En cuanto a las ideas sobre cómo tenía la intención de pedirle a Meyer que fuera su prometida, la actriz afirmó que tenía algunos escenarios en mente, sin embargo, no quería arruinar la sorpresa.

Amor a primera vista

Stewart recordó que cuando ella y Meyer se volvieron a conectar en una fiesta “todas las apuestas estaban canceladas”. “Se presentó en la fiesta de cumpleaños de una amiga y yo le dije: ‘¿Dónde has estado y cómo no te he conocido?’“, Le dijo Stewart a Stern.

La actriz de Crepúsculo relató la primera vez que confesó su amor por Meyer, fue un momento de honestidad emocional sin lujos. “La primera vez que le dije que la amo era muy tarde y estábamos en un bar de mierda, y sus amigos estaban allí o lo que sea y se fueron, y yo estaba como, ‘Oh, hombre, estoy tan enamorada de ti.“, dijo.

Aún no se sabe cuándo será la fecha pactada para que Kristen Steward y Dylan Meyers contraigan matrimonio, lo que si sabemos es que la actriz se ve muy feliz con ella ¡Felicidades!