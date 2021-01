¿Kim Kardashian y Kanye West se divorcian?

Escucha la nota:



Desde el inicio de la relación de la socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West es bien sabido que los tambaleos entre ambos se han presentado en más de una ocasión. Según lo mencionado por la misma reina del clan Kardashian, varias de los desacuerdos han sido fruto de los problemas de salud mental que sufre el rapero.

Las sospechas sobre el divorcio han brotado luego de que la ausencia de Kanye West durante las pasadas fiestas navideñas fuera evidente, además de que según una fuente cercana a la familia revelara a Hollywood Life que lleva un tiempo “tomando un espacio” en el estado de Wyoming mientras que Kim y sus hijos se encuentran en Los Ángeles.

“Él está en un lugar mejor cuando está en su rancho, y Kim necesita estar en Los Ángeles y quiere a los niños con ella. Ella hace todo lo posible para mantener sus vidas normales. Se comunican a diario y él se comunica a menudo por FaceTime y también por teléfono con los niños”, mencionó.

De acuerdo con Page Six, Kim Kardashian ha contratado a la abogada Laura Wasser, reconocida por llevar los divorcio de otras celebridades como Angelina Jolie, Britney Spears y Johny Depp. El medio también menciona que la estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashians” ha dejado de usar su anillo de matrimonio desde hace unos meses.

Anteriormente, el rapero había declarado por medio de Twitter que estaba intentando separarse de Kim, publicación que eliminó instantes después. La fuente cercana a la familia también agregó que “parece que (Kanye) no tiene planes de regresar a Los Ángeles pronto, al menos no a tiempo completo, pero Kim está de acuerdo con eso. Tiene un sistema de apoyo increíble a su alrededor que ayuda a Kim a mantenerse tranquila”.