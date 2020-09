Kim Kardashian desaparece en redes en protesta contra la incitación al odio

Kim Kardashian West decidió el martes congelar sus cuentas de Facebook e Instagram en protesta por la propagación del odio y la desinformación en las plataformas de redes sociales.

“La desinformación compartida en las redes sociales tiene un serio impacto en nuestras elecciones y socava nuestra democracia”, dijo Kardashian West en un tuit, al unirse a la campaña “Stop Hate for Profit” que ha presionado a Facebook Inc para eliminar la incitación al odio.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation – created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020