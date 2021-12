Keanu Reeves se convirtió en meme… ¿Qué hay detrás de esa historia?

¿Alguna vez viste a Keanu Reeves convertirse en meme? Hay personas que recuerdan la imagen, pero probablemente desconozcan su origen, el cual, el actor se dio un tiempo para explicarlo.

Cuando la fotografía del protagonista de “The Matrix Resurrectios” salió a la luz, usuarios en redes sociales no dudaron en señalarlo de estar “triste” y pasó a ser “Sad Keanu”.

Y es que, el famoso es uno de los actores más queridos por el público, tanto por sus papeles, como su carisma y personalidad que le han hecho ganarse a sus fans.

Su calidad humanitaria lo ha llevado a ser seguido por muchas personas en todo el mundo, por lo que resulta interesante saber más acerca de su vida personal.

Tal es el motivo por el que recientemente, el artista se abrió con el público para contar la verdadera historia detrás de la imagen que se hizo viral por ahí del 2010.

Keanu Reeves weighed in the now-viral “Sad Keanu” meme, telling Stephen Colbert that he wasn’t actually sad, just “hungry.”

I can emphasize. Sadness and hunger look similar on me too. pic.twitter.com/yGXiQNv8Pf

— Kevin Fulton (@Teacher_Fulton) December 15, 2021