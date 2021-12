Keanu Reeves, así ha sido su antes y después en Hollywood

El actor estadounidense Keanu Reeves es uno de los rostros más reconocidos de Hollywood y una de las figuras más populares en Internet. Pero este éxito no surgió de la nada.

Ya son más de 30 años de carrera, decenas de películas, y hasta participaciones en videojuegos. Aquí te compartimos la transformación del protagonista de Matrix.

Debutó en el cine en el año 1985 con un pequeño papel en la película “Youngblood” del director Peter Markle. Durante el resto de la década de los ochentas, Keanu siguió participando en pequeñas películas.

No fue hasta 1991, cuando se le presentó su primera gran oportunidad en Hollywood: El rol de Jonathan Harker, uno de los protagonistas de la adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker dirigida por Francis Ford Coppola.

Happy birthday!! Must be nice being at least 491 years old #HappyBirthdayKeanuReeves pic.twitter.com/h05eGSBYkr

— HydroPlasma (@PlasmaHydro) September 3, 2021