Katy Perry da un asombroso miniconcierto en Tomorrowland

Katy Perry dio un miniconcierto en el escenario principal de la inédita edición digital del legendario festival de música electrónica Tomorrowland.

Una muy embarazada Perry llegó del cielo en un globo con la forma de la cara de un payaso triste. Con esa entrada, la cantante ofreció dos canciones de su nuevo disco “Smile”, que sale al mercado el 14 de agosto.

🍊 Orange you glad TODAYS THE DAY! 🍊 Hope you enjoy my 🎪 (big) top tier 🎪 performance at @Tomorrowland Around the World 🌍 the digital festival – 12.50pm PDT / 3.50pm EDT / 21h50 CET – info & tickets: https://t.co/hBOoSc9flL pic.twitter.com/azitOX8w2q

— KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2020