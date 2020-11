Kanye West no se rinde y anuncia campaña electoral para 2024

Mientras Estados Unidos y el resto del mundo esperan para ver quién gana la carrera a la Casa Blanca entre Donald Trump y Joe Biden, Kanye West, que en los últimos meses flirteó de manera errática con optar a la Presidencia estadounidense, indicó que ya mira a lo que pueda pasar en cuatro años.

“KANYE 2024“. Ese fue el mensaje que escribió en la noche del martes el rapero en su cuenta de Twitter, donde tiene 30.9 millones de seguidores.

Antes de esa publicación, West dedicó la jornada electoral a publicar varias imágenes sobre su cita con las urnas.

“Hoy voto por primera vez en mi vida en unas elecciones presidenciales de EE.UU. Y voto por alguien en quien de verdad confío… por mí”, escribió a primera hora del martes.

Posteriormente compartió un video en el que se veía que había puesto su nombre en la papeleta y también divulgó una fotografía con la tradicional pegatina en EE.UU de “yo voté”.

Medios estadounidenses señalaron hoy que West obtuvo unos 60 mil votos en la decena de estados en los que su nombre sí entró finalmente de manera oficial entre los candidatos tras varios meses de idas y venidas sobre si el músico quería de verdad optar a llegar a la Casa Blanca como independiente.

Sus desconcertantes aspiraciones políticas unidas a un comportamiento muy extraño e impredecible en las redes sociales han hecho sonar las alarmas en torno a la salud mental de West, que está considerado como uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020