Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa por patria potestad de su hijo

La controversia entre el actor Julián Gil y su ex esposa Marjorie de Sousa no termina, en esta ocasión el argentino hizo pública la demanda por parte de la actriz venezolana para quitarle la patria potestad de su hijo Matías.

Gil aseguró que su expareja hace uso del manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

Ver esta publicación en Instagram 🙏🏼 QUE DIOS TE PERDONE Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 28 de Jun de 2020 a las 8:56 PDT

El actor aseguró tener una grabación en la que lo amenazan si pelea la patria potestad de Matías.

“Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, sólo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre”, aseguró.

Relató que está realizando un diario para que Matías, en su momento, conozca la historia desde el punto de vista de su padre, y agradeció que toda esta problemática se haya dado en la era de las redes sociales, porque de esta manera, su hijo podrá conocer la verdad en el futuro.