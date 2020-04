JLO pospone su boda con Alex Rodríguez por Covid-19

La cantante Jennifer Lopez ha retrasado los planes de boda con el deportista Alex Rodríguez, debido a la propagación del COVID-19, después de comprometerse hace más de un año.

En un video que la presentadora Ellen DeGeneres subió a sus redes sociales, la actriz en películas como Selena y Maid in Manhattan confirmó que la pandemia ha pospuesto la realización de la ceremonia.

.@JLo put her wedding on hold, which is good, because I won’t be able to be her maid of honor for at least another month. pic.twitter.com/cXaUbhn1E4

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 7, 2020