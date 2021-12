Jesse Conde, el mexicano que le da voz al Duende Verde en Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home, es una producción que nos trajo de regreso a iconicos personajes como el Duende Verde interpretado por Willem Dafoe y el mexicano Jesse Conde.

Esta película ha sido una de las más esperadas y prometedoras, la cual, generó un sin fin de teorías que finalmente se hicieron realidad.

Traer personajes del pasado fue uno de los mayores aciertos, pues nuevamente pudimos disfrutar de villanos inigualables.

Jesse Conde, la increíble voz del Duende Verde en Spider-Man: No Way Home

Sin duda, el entrañable Willem Dafoe nos trajo una versión más que increíble, desde su característica sonrisa hasta esa voz inolvidable.

Destrás del villano también está Jesse Conde, el mexicano originario de Astapa, un municipio de Jalapa en el estado de Tabasco que le da voz en el doblaje en español.

El actor de doblaje no sólo le dio voz en No Way Home, sino desde 2002, en la primera película del Hombre Araña con Tobey Maguire.

Con 69 años de edad, al igual que Dafoe decidió regresar al mundo de los villanos para regalarnos nuevamente al Duende Verde por excelencia.

El tabasqueño cuenta con una amplia carrera donde le ha dado su increíble voz a miles de iconicos personajes.

Los personajes de Jesse Conde

Con 69 años de edad y más de 40 años de carrera, el tabasqueño es considerado uno de los actores de doblaje más sobresalientes de México.

A lo largo de su trayectoria ha sido la voz de figuras del cine como David Bradley, Robin Williams, Lorenzo Lamas, Christopher Walken, Jack Nicholson, Al Pacino, Danny DeVito y por supuesto a Willem Dafoe.

En cuanto a personajes, se ha distinguido por ser la voz de:

Sr. Cara de Papa – Toy Story

Tigger – Winnie Pooh

Duende Verde – Trilogía de El Hombre Araña

Capitán Hector Barbossa – Piratas del Caribe

Guasón – Batman (1989)

Sin suda alguna, Willem Dafoe y Jesse Conde fueron la dupla perfecta para el Duende Verde en Spider-Man: No Way Home.