Jennifer Lopez y Ben Affleck ¿Juntos otra vez?

Jennifer Lopez, que recién culminó su relación con el exjugador de béisbol, Alex Rodríguez, ha sido vista feliz pasando unos días en Nevada, Estados Unidos, con el también actor, Ben Affleck, con quien estuvo comprometida para casarse en 2003.

El pasado 2 de mayo, tras el concierto VAX Live en que participó la cantante, filmado en Los Ángeles, California, al que acudió el actor, Lopez y Affleck se fueron juntos a la estación de esquí Yellowstone Club en Montana, donde estuvieron una semana, asegura E! News.

Jennifer Lopez and Ben Affleck hanging out after Alex Rodriguez split https://t.co/FXT9eJ8zE4 pic.twitter.com/TnDxZHNWD5

