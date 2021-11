Jeff Bezos amenazó a Leonardo DiCaprio por conquistar a su novia

¿Jeff Bezos amenazó Leonardo DiCaprio? Esto fue parte de una broma hecha por el CEO de Amazon después de que se hiciera viral un video que muestra al actor ‘conquistando‘ involuntariamente a la novia del magnate.

En el video se pueden apreciar a los tres, Lauren Sánchez, pareja de Jeff, se le ve hablando con la estrella durante la gala LACMA Art+Film 2021, y a Sánchez se le ve totalmente cautivada por el actor e incluso lo abraza por unos segundos.

Esto hizo que las redes explotaran de memes y burlas hacia Jeff Bezos ya que varios usuarios puntualizaron las miradas coquetas que le lanzaba su pareja a Leonardo DiCaprio.

“Jeff Bezos cuando Leonardo DiCaprio se apareció”.

Muchos puntualizaron la edad de Laura, ya que la presentadora tiene 52 años, enfatizando que Leo nunca se fijaría en ella ya que el ha tenido historia en mantener una relación de pareja con jóvenes de 25 años.

I don’t understand the jeff bezos girlfriend situation cuz she’s at least two and a half decades too old for Leonardo’s taste so there’s literally nothing to talk about

— Terrance… (@iTerryTommy) November 9, 2021