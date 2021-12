J.K. Rowling se defiende; asegura que nunca dijo que sólo hay dos géneros

J.K. Rowling, escritora británica que saltó a la fama tras escribir los libros de Harry Potter, se defiende de las acusaciones que la señalan de “transfóbica”.

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que ella nunca ha declarado que “solo hay dos géneros”.

Sin embargo, remarcó que -desde su punto de vista- las palabras “sexo” y “género” no se pueden usar de forma indistinta.

La escritora volvió a hablar de este tema luego de que un medio publicó un artículo en el que se asegura que, de acuerdo con una encuesta, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con J.K. Rowling sobre la existencia de sólo dos géneros.

“Nunca he dicho que solo hay dos géneros”, se defendió la autora de Harry Potter. “Hay identidades de género innumerables”.

Small but important point: I’ve never said there are only two genders. There are innumerable gender identities. 1/3 https://t.co/szCHOwoP4i

— J.K. Rowling (@jk_rowling) December 29, 2021