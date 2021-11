'House of Gucci' con Lady Gaga...El crimen que sacudió a la industria de la moda

Después de ser nominada a mejor actriz de reparto en 2018, Lady Gaga regresa a una ambiciosa y muy esperada película de Ridley Scott que indaga en los bajos instintos y las sangrientas pasiones que golpearon a la marca de alta costura Gucci, “House of Gucci”.

Está película se estrenará en todos los cines de la República Mexicana el día 26 de noviembre y su cast promete una película merecedora de un Oscar.

Un cast de estrellas

Acompañando a Lady Gaga, en “House of Gucci” aparecen nada menos que Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto y la mexicana Salma Hayek.

Gaga da vida a Patrizia Reggiani, la pieza clave del asesinato que sacudió a los Gucci en uno de los crímenes más mediáticos de la historia reciente de Italia.

Reggiani fue condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci (Adam Driver), quien fue tiroteado por un sicario en 1995 en Milán, Italia.

La historia va sobre sobre Reggiani y los Gucci, Ridley Scott centra el interés de “House of Gucci” no en el quién sino en el por qué; es decir, qué llevó a una rica y prestigiosa familia a hundirse en un laberinto de traiciones, mentiras y muerte.

“Para ella ya no había nada de dinero en juego ahí y eso creo que la gente no lo sabe“, añadió Lady Gaga al asegurar que no cree que Reggiani se casara con Gucci por dinero ni que lo quisiera muerto por esa razón.

“Como mujer estadounidense con ascendencia italiana, nunca me metería en un negocio con un montón de hombres italianos. Creo que fue una idea terrible por su parte, pero lo intentó de verdad y finalmente le salió el tiro por la culata”, indicó.

Un ‘laboratorio’ de moda

Lady Gaga bromeó con que durante la grabación de “House of Gucci” su camerino parecía “un laboratorio científico” con un montón de pelucas y también fotografías de los “looks” de Reggiani.

“Pero lo que era de verdad importante para mí era que su corazón brillara a través de eso, que la mujer real saliera de ese vestuario y que la vieras cuando vieras la película. La ropa no debía ser nunca una distracción“, indicó al remarcar que tenían muy clara la diferencia entre una imitación y una interpretación.

Por otro lado, Gaga acabó encantada de su colaboración con Scott, que a punto de cumplir 84 años se encuentra en un estado de forma fabuloso, lo definió como “un arquitecto” y “un artista legendario”, y argumentó que en todo momento sintió que su voz fue escuchada y respetada.

Aunque quizá el mejor piropo de Lady Gaga para Scott fue decirle que supo “crear una muy buena familia” entre los miembros del equipo de “House of Gucci”.