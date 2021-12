Homenaje a Vicente Fernández: ¿Hubo un tiroteo en Paseo de la Fama de Hollywood?

En el marco del homenaje a Vicente Fernández, quien falleció la mañana del domingo 12 de diciembre del 2021, medios internacionales reportaron un tiroteo en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Después de que se diera a conocer la triste noticia sobre la muerte del “Charro de Huentitán”, miles de personas se dieron cita en su rancho, “Los Tres Potrillos” para dar el último adiós.

-Información relacionada: AMLO expresa condolencias por muerte de Vicente Fernández

No hay duda de que el legado de “Don Chente” trascendió fronteras ya que sus fans en Los Ángeles, California, Estados Unidos, decidieron homenajearlo con música, flores y demás en su estrella.

Sin embargo, en las primeras horas de la noche del domingo, mientras los seguidores del también llamado “El Rey” escucharon un ruido que alteró la calma que se vivía.

El medio local, ABC7 informó que los cantos de música ranchera de las personas se vieron interrumpidos, presuntamente por unos disparos.

Los hechos se habrían registrado muy cerca del 6160 del Boulevard de Hollywood, donde se encuentra el emblemático reconocimiento.

De acuerdo con el canal citado, los testigos escucharon más de cinco disparos en la cuadra 6100, por lo que se alertó a la comunidad.

BREAKING: Shots fired in Hollywood as crowd gathers around the Walk of Fame star for #VicenteFernandez, who died this morning. LAPD shut down Hollywood Blvd. Video from a witness | @CBSLA pic.twitter.com/jTKbLutRMI

— Rick Montanez (@RickCBSLA) December 13, 2021