¿’Hocus Pocus’, de regreso tras casi 30 años?

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimi repetirán sus personajes como las ‘hermanas Sanderson‘ en “Hocus Pocus 2“, la secuela del clásico de Halloween que Disney estrenó en 1993.

La “Hocus Pocus” se lanzará en 2022 a través de la plataforma Disney+, por lo que no podrá verse en cines, informó la compañía, que espera comenzar el rodaje de la cinta en otoño bajo la dirección de Anne Fletcher.

A través de un comunicado, Fletcher dijo que “ahora más que nunca, la gente necesita reír. Deberíamos reírnos todos los días, y hay mucha diversión con estas tres mujeres increíbles interpretando personajes deliciosos de una película tan querida”.

Asimismo, expresó lo agradecida que está de “desempeñar un papel para devolver la vida a estas brujas y, trabajar con mis amigos en Disney, nuevamente, lo hace aún más especial. Esta es una película para todos, de los fanáticos que crecieron con la primera película para la próxima generación de espectadores, y no veo la hora de empezar”.

