¡Hay boda! Lindsay Lohan presume su anillo de compromiso en Instagram

¡Qué vivan los novios! Lindsay Lohan se une a la lista de siguientes novias al anunciar en su cuenta de Instagram su compromiso con Bader S Shamas, su futuro prometido.

En sus redes sociales presumió el anillo que Shamas le dio.

Te puede interesar: Censuran episodio de Los Simpson que habla de ‘La masacre de Tiananmen’ en Hong Kong

Este fin de semana, la actriz y DJ anunció en su cuenta de Instagram su compromiso con su novio.

Bader S Shamas le dio el anillo de compromiso a Lindsay Lohan por lo que la ex chica Disney decidió compartir su felicidad en un tierno post.

‘Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro’.

Son las palabras con las que Lohan anunció a su prometido y su compromiso.

En el post donde anunciaron su compromiso, Lohan mencionó por primera vez a su prometido Bader S Shamas.

Poco se sabe del futuro esposo de Lindsay Lohan debido a que su cuenta de Instagram es privada.

Por otro lado, su perfil de LinkedIn asegura que es vicepresidente de asistente de manejo de fondos internacionales en el banco de Credit Suisse.

Además, Shamas reside en Dubai, donde presuntamente la actriz ha estado viviendo para escapar de los paparazzi.

Lohan aseguró que vivir en la ciudad de los rascacielos dejó atrás sus días de fiesta.

Después de todo el acoso de los paparazzis y las caídas de Lohan, la actriz regresará a las pantallas en una comedia navideña de Netflix.

Así lo anunció la plataforma de streaming en su cuenta de twitter donde celebraron el regreso de Lohan a las películas.

She’s back!

Here is your first look at Lindsay Lohan in her upcoming holiday rom-com, co-starring Chord Overstreet. pic.twitter.com/eycI907iBm

— Netflix (@netflix) November 12, 2021