Harry Styles, un ejemplo de apoyo a la comunidad LGBT

¡Nadie debe de estar en el clóset! Harry Styles ayudo a un fan a decirle a su mamá sobre su preferencias sexuales.

Por otro lado, el cantante se ha mostrado con diferentes looks que rompen los esquemas.

Te puede interesar: Angelina Jolie critica a países que prohibirán proyección de ‘Eternals’

Harry Styles realizó uno de los actos de empatía y amor para con sus fans ya que ayudó a una chica a ‘salir del clóset’ con su mamá.

El acontecimiento se dio en uno de los conciertos de su gira ‘Love on tour’ en Milwaukee en Wisconsin.

La chica le pidió al cantante si podía ayudarle a decirle a su mamá la situación.

Harry Styles se percató de la presencia de la chica en las primeras filas con un cártel que decía ‘mi madre se encuentra en la sección 201, ayúdame a salir del armario’.

Sin embargo, la chica de nombre McKinley McConnell subió al escenario y Styles le preguntó si habría algo que quisiera decir.

La admiradora le pidió de favor al vocalista sí podía hacer la confesión.

Para romper la tensión con McKinley, ella le dijo que lo hiciera sin importar la presencia de la gente.

‘Hay mucha gente’ respondió McConnell.

Mientras que Styles le dijo ‘Oh ¿no te habías dado cuenta? ¿De verdad no lo pensaste?’ y rieron.

Harry Styles procedió a buscar a la madre de la chica para decirle ‘Señora, Lisa es gay’ y el público enloqueció.

Entre aplausos, la cámara enfoco a la señora quién se encontró lanzando besos a su hija.

Retomamos el video de una cuenta de twitter de apoyo al Harry Styles

“Lisa, She’s gay.”

– Harry Styles helping a fan come out to her mom .#LoveOnTourMilwaukee

via intothexxlight pic.twitter.com/MJWUd2m5e9

— Harry Styles’ Love on Tour (@Loveontour2O21) November 4, 2021