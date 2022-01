Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West y ¡Grupo Firme! destacan en cartel de Coachella 2022

¡Ya está aquí! Uno de los conceptos más esperados por el público es el Coachella, en donde se presentan los músicos más importantes y este año los headlines son Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West.

El Festival se llevará acabo en el mes de abril, en los días 15 al 17 y del 22 al 24 de dicho mes.

El reconocido festival de música, Coachella regresa después de dos años de no realizarse debido a la emergencia sanitaria.

En esta edición podemos ver que Coachella lanzó a Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West como los headlines de este años.

El festival será celebrado en el Valle de Coachella en Indio, California y es considerado uno de los más importantes del mundo.

Coachella además contará con las presentaciones de una gran número de exponentes latinoamericanos como la Banda MS, Grupo Firme, Ed Maverick, Nathy Peluso y Nathanael Cano, por mencionar algunos.

El festival anunció en su cuenta de twitter el cartel de esta edición con una corta descripción en la que destacó que las entradas en la fase 1 ya se encuentran agotadas.

YAY!

Presale for Weekend 2 starts Friday 1/14 at 10am PT. Weekend 1 is sold out. Register now at https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/cEp5iNJY9M

— Coachella (@coachella) January 13, 2022