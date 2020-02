¿Habrían liberado la lista de ganadores de los Premios Oscar?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas podría haber revelado por error a los posibles ganadores de los premios Oscar que celebrará el próximo domingo su edición 92.

En su cuenta de Twitter, la Academia de Hollywood publicó un listado titulado “My Oscar Predictions” (similar a una quiniela), con el cual pretendían que sus seguidores dieran sus predicciones sobre quienes serían los triunfadores de la codiciada estatuilla.

Información relacionada: Conoce a los nominados en los Oscars

Sin embargo, al parecer la publicación reveló a los ganadores, ya que el tuit fue eliminado casi de inmediato, aunque se convirtió en viral entre los usuarios de la red social.

Ante el desconcierto que causó esta posible filtración, la Academia aclaró la situación a través de un mensaje: “Invitamos a los fans en Twitter a hacer y compartir sus predicciones para los Oscar. Muchos lo han hecho!”.

“Un pequeño problema en Twitter hizo que algunas de sus predicciones parecieran que venían de nuestra cuenta. No era así. Este error ha sido resuelto. Revelaremos nuestras elecciones el domingo”.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020