¿Habrá pelea? J Balvin reta a ‘Canelo’ Álvarez a un ‘par de ma…’

Escucha la nota:



El cantante de reggaetón, J Balvin, anda en la mira del ojo público, luego de haberse metido con uno de los mejores boxeadores del mundo en la actualidad, pues ha retado a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a una pelea, y no solo eso, sino que aseguró podría acabar con él.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que, el artista, de origen colombiano, dijo estar harto de lo que ve en Twitter sobre las peleas de box y etiquetó al jalisciense para invitarlo a un enfrentamiento a golpes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin)

-Información relacionada: ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez contraen matrimonio

“Ya que veo gente haciendo tantas estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a ‘Canelo’ a que se dé conmigo un par de ma… que con una mano lo recibo”, expresó el intérprete de ‘Rojo’ y ‘Mi gente’.

‘Canelo’ Álvarez no se queda callado

Sin embargo, la polémica declaración de J Balvin no pasó desapercibida por el campeón mundial, debido a que no se quedó callado y se tomó el tiempo de responderle, aceptando por completo el reto, el cual señaló como un “honor”.

De la misma forma, el mexicano respondió entre risas: “Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano quiere que le pegue, encantado, un honor”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saul Alvarez (@canelo)

J Balvin, ¿arrepentido?

Pero tal parece que al cantante no le agradó la contestación de su “contrincante”, y se arrepintió de sus dichos, esto porque volvió a subir un video en el que aseguró que todo se trataba de una broma, además de que no se imaginó que obtendría una respuesta de ese tipo.

Asimismo, puntualizó en que jamás haría algo así y lo suyo en realidad es seguir dedicándose a la música que comparte con su público.

“Era un chiste, yo no pensaba que ‘Canelo’ me fuera a responder, pero no, yo no puedo permitir que me dé una pelea con los ojos cerrados y que además elija la mano. Yo voy a seguir con la música, muchas gracias, hermano, te quiero mucho”, finalizó J Balvin.