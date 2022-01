Gracias a TikTok, una canción de Disney entra al top 100 de los Billboard después de 26 años

¡No se habla de Bruno, no, no, no! ¿Ya escuchaste este nuevo hit que esta siendo viral en TikTok? Pues la popular canción de ‘Encanto’ se logró meter al top 100 de los Billboard gracias a la plataforma.

‘No se habla de Bruno’ es la canción pegajosa que es parte de la más reciente película de Disney, estrenada el pasado 12 de diciembre y que ya se encuentra disponible en Disney Plus.

‘No se habla de Bruno’ la canción de moda en TikTok

Después del estreno de ‘Encanto‘ en Disney Plus, sus populares canciones llegaron a la plataforma de TikTok gracias a que su melodía es lo suficientemente pegajosa como para realizar un video.

Diversos canales de TikTok incluyen el audio en que se escucha ‘No se habla de Bruno, no, no, no’.

El tema fue producido por Lin-Manuel Miranda y alcanzó un puesto en la lista de los Billboard hot 100 después de 26 años.

‘No se habla de Bruno’ se posicionó en el puesto número cuatro, lugar que desde 1995 tenía ‘Can You Feel the Love Tonight‘ de Elton John, tema central de ‘El Rey León’.

Por su parte, en TikTok está canción se volvió popular ya que diversos creadores de contenido la utilizan para algún reto así como para ilustrar la canción con las escenas de la misma película.

¿Qué canciones están en el Billboard?

El acontecimiento de la entrada de ‘No se habla de Bruno’ al Billboard es una novedad, debido a que después de 29 años solo la canción de ‘A Whole New World‘ estuvo en el puesto número uno en marzo de 1993.

Por otro lado, este exitoso material de Disney destronó al estreno de Adele y se posiciono como en número 1 de los discos más vendidos en Estados Unidos.

Además, esta canción de ‘Encanto’ superó a la popular canción de la película ‘Frozen’ que llegó al número 5 en abril del 2014 y ganó un Óscar a ‘mejor canción original.