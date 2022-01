¡Golpeó a un fan! Kanye West es investigado por la policía de Los Ángeles

La polémica siempre ha sido parte de la vida de Ye, antes conocido como Kanye West, pero ahora el rapero ha publicado una extraña imagen en su cuenta de Instagram.

Esta foto se publicó poco después de que la Policía de Los Ángeles abriera una investigación en su contra, por supuestamente haber golpeado a un fan.

“Mi vida nunca fue fácil”, dice la descripción de la imagen, en donde se puede ver la representación de un chango despellejado.

El internet se ha dividido en aquellos que respaldan la publicación de Ye, otros la critican, ya que la considerar perturbadora. Otros en cambio, piensan que se trataría de la portada de su nuevo disco.

Este jueves, el rapero Kanye West tuvo un altercado verbal con un fan que intentaba conseguir su autógrafo a las afueras de un club nocturno de Los Ángeles.

#Ye #KanyeWest #TMZ #Kanye Them boots were made for walking, dude found out the hard way! pic.twitter.com/RNNi2ypjMo

— BeefSupreme (@Torres240) January 13, 2022