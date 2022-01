Golden Globes 2022: Los ganadores del cine y la televisión

Como sabemos este año no hubo ceremonia de los Globos de Oro 2022 debido a las controversias que había a su alrededor de racismo y corrupción.

Por lo cuál esta vez fue hecha a través de una dinámica diferente, por medio de Twitter.

Información relacionada: Así serán los Golden Globes 2022 ¡Sin prensa, ni invitados, ni fiesta!

A través de la cuenta oficial de los premios @GoldenGlobes, la academia decidió revelar a los ganadores de las diferentes categorías:

Como era de esperarse la película animada de Disney, basada en Colombia ‘Encanto’, se llevó el Globo de Oro.

Animation domination! Congratulations @Encantomovie for receiving the #GoldenGlobe for Best Picture — Animated. pic.twitter.com/gGMInO4NvR — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Jeremy Strong sorprendió al llevarse a casa el premio al Mejor Actor de Drama de Televisión, debido a su interpretación de Kendall, el hijo pródigo de la familia Roy en ‘Succession’.

‘West Side Story’ se lleva su primer galardón gracias a la actriz Ariana DeBose por Mejor Actriz de Reparto, dirigida por Steven Spielberg, también gana el premio a Mejor Película, Musical o Comedia.

Jason Sudeikis gana el Globo de Oro como Mejor Actor en un Musical o Comedia de Televisión por su espectacular actuación en la serie de Apple TV, Ted Lasso.

Thank you @jasonsudeikis for bringing your A Game to Ted Lasso. Congratulations on taking home the #GoldenGlobe for Best Television Actor – Musical/Comedy Series. pic.twitter.com/nOcNGRzlz2 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

La actriz australiana, Sarah Snook gana el premio a la Mejor Actriz en una Serie de TV o Película Limitada por su participación en ‘Succession’, al igual que, la serie se llevó el premio a la mejor serie dramática de televisión.

Michael Keaton gana el premio al Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión por ‘Dopesick’.

Jean Smart gana el premio a la Mejor Actriz en una Serie de Televisión, Musical o Comedia por su personaje de Deborah Vance en Hacks, al igual que la serie se lleva el Globo de Oro a la Mejor Serie de TV, Musical o Comedia.

La tercera es la vencida

Después de tres nominaciones, Andrew Garfield gana por Mejor Actuación de un Actor en una Película Musical o Comedia por tick… tick… BOOM!

La cantante Billie Eilish se lleva la Mejor Canción en una película por ‘No Time To Die’ de la última película de James Bond, al igual que Hans Zimmer gana el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original en una Película por ‘Dune’.

Will Smith gana su primer Globo de Oro al Mejor Actor en una Película Dramática, por ‘King Richard’ y Nicole Kidman gana el premio a la mejor actriz por ‘Being the Ricardos’.

Michaela Jaé Rodríguez gana como Mejor Actriz en un Drama de Televisió por ‘Pose’. Rodríguez se ha convertido en la primera actriz transgénero en ganar un Globo de Oro.

Mejor guion se lo llevó Kenneth Branagh por ‘Belfast’.

The Power of the Dog se lleva el Globo de Oro a la mejor película dramática, también su protagonista Kodi Smit-McPhee gana como Mejor Actor de Reparto en una Película Drama y su directora Jane Campion gana el premio a la Mejor Directora de una Película.