George Harrison, a 20 años de su muerte, sigue más que vigente

A 20 años de su muerte, George Harrison, el Beatle tímido y callado pero efectivo, sigue más que vigente con su música.

Siempre a la sombra de John Lennon y Paul McCartney, Harrison demostró que sus composiciones perdurarían en el tiempo y algunas cancones de su autoría, como Here Comes the Sun, se convertirían en una de las más conocidas del cuarteto de Liverpool.

Tras la ruptura de The Beatles, Harrison fue el primero en sacar un disco como solista All Things Must Past, el primero en ocupar un top en los chart con My Sweet Lord y el primero en hacer conciertos benéficos con el mítico Concierto para Bangladesh.

Esto demostró que el que siempre fue considerado en el tercer lugar entre The Beatles, en realidad era el número uno de la banda inglesa.

Así de número uno también se convirtió en el guitarrista principal de la banda, con acordes y melodías avanzadas para la supuesta simplicidad de las canciones del grupo en sus inicios y que devino para convertirse en el cerebro arreglista de sus más complejas composiciones al final de su carrera con The Beatles.

Here Comes the Sun, la más escuchada de The Beatles

Sin duda el tiempo pone a cada quien en su lugar y en el caso de los músicos ingleses no fue la excepción.

Ante el ego de Lennon y McCartney y para su sorpresa también, la canción Here Comes the Sun, es la más escuchada de la banda en Spotify con 735 millones de reproducciones.

‘Extraño mucho a mi amigo’: McCartney

En estas dos décadas sin Harrison, uno de sus compañeros y mítico integrante de la banda, Paul McCartney quiso brindarle un pequeño homenaje en Twitter.

“Hard to believe that we lost George 20 years ago. I miss my friend so much” (Difícil creer que perdimos a George hace 20 años. Extraño mucho a mi amigo), escribió Paul en su cuenta de la red social.

20 años de su partida

En 1997, George Harrison fu diagnosticado con cáncer en la garganta y tras algunos años de tratamiento, se reveló que la metástasis había alcanzado su cerebro.

Tras su lucha contra el cáncer, el 29 de noviembre de 2001, George Harrison murió de manera pacífica en compañía de su esposa Olivia Arias y su hijo Dhani.

El Beatle callado, tímido pero del mayor potencial y creatividad musical, tenía 58 años de edad y a 20 años de su muerte, George Harrison sigue vigente.