Galilea Montijo y Lilí Brillanti ¿Cómo surgió esta rivalidad?

Dos décadas después nos venimos enterando cuáles fueron los motivos por los que Galilea Montijo y Lilí Brillanti no se llevan nada bien.

Resulta que, la conductora y actriz, Lilí Brillanti volvió a sacar a la luz la rivalidad que hay entre ambos y señaló que Montijo la quiso golpear una vez,

Luego de dar esta noticia, Galilea no se quedó callada, y por fin reveló los motivos de su enemistad y narró el enfrentamiento que tuvo con, en ese entonces la reportera.

Para poner punto final a los rumores que volvió a desatar la rubia conductora, Galilea confesó que sí hubo un episodio en donde decidió confrontarla y ponerle un alto.

La presentadora, originaria de Guadalajara, explicó que mientras trabajaban juntas en un programa de televisión donde ella era la conductora, la chilanga no perdía oportunidad para hacer pública la vida privada de Galilea.

Asimismo, Brillanti a quien le abrieron las puertas como co-conductora, también buscaba la forma de revelar problemas o conflictos de la producción con la tapatía.

Por lo que, la conductora decidió confrontarla pidiéndole que dejara de inventar chismes pues la perjudicaban y le pidió que cualquier inconveniente entre ellas fuera hablado en privado.

“Que yo me acuerde ese día que le reclamé ella me decía: ´Ándale, pégame, pero aquí pégame´ y yo me acuerdo de que tenía un coraje”, dijo Galilea.

La conductora del programa Hoy aseveró que ella siempre ha enfrentado las cosas cómo son y si tiene que defenderse cómo lo hizo en esa ocasión, lo hará las veces que sean necesarias.

“Yo nací en el barrio, me crie en el barrio, desde chiquita he aprendido a defenderme, con fama, sin fama, con dinero o sin dinero me he defendido, me defiendo y siempre me voy a defender. Yo siempre he dado la cara para decir esto sí, esto no”, comenzó.