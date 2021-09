¿Fue burla? Así imitó Lucero a Itatí Cantoral

Escucha la nota:



La actriz y cantante mexicana, Lucero sorprendió a sus fans con este video viral donde parece ser que se burla de la actriz Itatí Cantoral y sus cánticos a la Virgen de Guadalupe.

A la interprete se le hizo gracioso imitar a su compañera de trabajo durante un show.

Lucero interpreta ‘La Guadalupana’

En dicho video se ve a Lucero interpretar una parte de la canción que Itatí cantó frente a la Virgen de Guadalupe en el 2016 el 12 de diciembre.

Este cantó se ha vuelto viral en diversas plataformas por su peculiar manera de interpretar la canción.

Sin embargo, en esta ocasión, Lucero retomo los cánticos de Itatí Cantoral en lo que parece ser un show.

En el video viralizado en tik tok se puede ver a la cantante de ‘El privilegio de amar’ imitando a la actriz.

Retomamos el video de la cuenta de twitter ‘Videos Virales’ para ilustrar este momento.

Lucero se burló de Itatí Cantoral y su interpretación de “La Guadalupana” pic.twitter.com/ORSBHOqoQ4 — Lo + viral (@VideosVirales69) September 21, 2021

Itatí Cantoral le cantó a la Virgen de Guadalupe

El 12 de diciembre de 2016, Itatí Cantoral protagonizó uno de los momentos perfectos para que los internautas lanzaran burlas a la actriz.

Y es que durante su interpretación, muchos especularon que se encontraba bajo los efectos del alcohol, sin embargo, esto no fue confirmado.

La actriz ha tenido que cargar con dicho momento bochornoso durante su carrera.

Sin embargo, este episodio en la vida de la actriz no ha sido impedimento.

Itatí Cantoral revivió uno de sus más entrañables personajes al participar en un trailer de la serie ‘Orange is the New Black’ donde retomo a ‘Soraya Montenegro’ y su típico ‘maldita lisiada’.

Sin duda alguna ver a Lucero imitar a Itatí Cantoral nos recordó este momento que ya es clásico en la televisión mexicana.