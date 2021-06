FreeBritney: Britney Spears pide ponerle fin a su tutela por parte de su padre

Britney Spears solicitó este miércoles poner fin a la tutela legal por la que su padre controla su vida desde hace 13 años, una figura legal que calificó de “abusiva”, “absurda” y por la que consideró que algunos implicados “deberían estar en la cárcel”.

“Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta”, aseguró la cantante ante un juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica llena de declaraciones contundentes como: “no soy feliz”, “no puedo dormir” y “me sentí drogada”.

Se trata de la primera vez que Spears se opone públicamente a la tutela legal dictaminada por el estado de California después de su comportamiento errático en 2008.

El pasado noviembre del 2020, el abogado de la cantante, impuesto por la corte, dijo a un juez del Tribunal de Los Ángeles que Britney ya no quiere ser representada por su padre debido a que este mismo le genera miedo.

El movimiento de #FreeBritney comenzó después de que el periódico New York Times lanzara el documental ‘Framing Britney Spears‘ donde se revelaron los abusos tanto físicos como psicológicos que la ‘Princesa del Pop‘ estaba viviendo.

Por otra parte, los fans no han dejado de estar pendientes de la cantante en sus redes sociales.

In the past two weeks I’ve said that’s it … I have got to get in shape considering my boyfriend’s body is hotter than hot 🔥🔥🔥 !!!! I was like SHIT where the hell am I supposed to start 😂🤣🤭 … so I run a lot and try to eat clean and be mindful with my food unless I cheat pic.twitter.com/c1paXPpEuO

— Britney Spears (@britneyspears) April 28, 2021