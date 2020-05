Forbes elimina Kylie Jenner de la lista de miltimillonarios

La revista Forbes quitó el viernes a la estrella de reality shows Kylie Jenner de su lista de multimillonarios, tras acusar a su familia de “inflar el valor de su negocio de cosméticos durante años”.

Forbes declaró a la joven de 22 años multimillonaria en marzo de 2019 debido a la popularidad de su marca Kylie Cosmetics, pero la ha eliminado de su lista al disponer de nueva información.

Jenner vendió una participación del 51% de su marca al gigante de los cosméticos Coty en enero por 600 millones de dólares, un acuerdo que valorizó a la compañía en 1.200 millones.

Forbes indicó en un artículo publicado en su sitio web que la letra pequeña del acuerdo revela que el negocio es “significativamente más pequeño y menos rentable” de lo que se hizo creer.

También acusó a la famosa familia, de la cual Kylie es la integrante más joven, de crear declaraciones de impuestos que “probablemente fueron falsificadas”.

“(Los) extremos inusuales a los que los Jenner han estado dispuestos a ir (…) revelan cuán desesperados están algunos de los ultra ricos para parecer aún más ricos”, escribió la revista.

Señaló que la nueva información y el impacto de la pandemia de COVID-19 en las ventas de productos de belleza los condujeron a concluir que la estrella no es multimillonaria.

Sin embargo, no está lejos: Forbes estima que la fortuna personal de Jenner es de poco menos de 900 millones de dólares.

Jenner respondió a la revista en Twitter, acusándola de difundir “una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas”.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020