¡Feliz cumpleaños al Camaleón! David Bowie habría cumplido 75 años

¡Toda una leyenda! David Bowie habría cumplido 75 años este 8 de enero y de esta manera recordamos al ‘Camaleón’.

El rey del Ulla, Ziggy Stardust, fue uno de los mejores músicos que transitó por todos los diferentes estilo, lo que lo posicionó como uno de los ícenos de los años 80.

¿Quién era David Bowie?

David Bowie nació en el sur de Londres el 8 enero de 1947 y fue bautizado como David Robert Jones.

Cuando cumplió los 18 años cambió su nombre a David Bowie, sin embargo nunca dio explicación al respecto solo se sabe que tomó su apellido de un personaje del famoso western ‘El Alámo’.

David Bowie tuvo una educación musical, la cual terminó en 1963.

El músico cobró relevancia después de qué se estrenó su sencillo ‘Space Oddity’ lo que lo posicionó como uno de los grandes talentos.

Su gran estilo le permitió rechazar un título nobiliario ofrecido por la Reina Isabel, el cual Mick Jagger o Elton Jhon sí aceptaron con honores.

Cuando rechazó este nombramiento, Bowie realizó una declaración sobre sus principios.

Los éxitos de David Bowie

David Bowie fue como el Rey Midas de la música, ya que todo lo que componía se convertía en un éxito.

El cantante marcó y definió los gustos de una generación entera.

Envuelto en el contexto que se definió David Bowie, transitó entre la música punk, el disco, el techno pop y el romanticismo, sin embargo, nunca fue encasillado en algún género.

Existen muchos artistas que cantaron y tocaron a lado de Bowie, por lo que su éxito tocó a más de un corazón.

Unos de los duetos más famosos fue a lado de Freddie Mercury y Annie Lenox interpretando ‘Under Pressure’.

Además, junto a Mick Jagger cantó ‘Dancing in the streets’, con Lou Reed ‘Waiting for my man’, Tina Turner con ‘Tonight’ y a Cher con ‘Young América’.

El cumpleaños 75 de David Bowie será un recordatorio permanente de qué el Camaleón, siempre seguirá siendo uno de los músicos más grandes de nuestra época.