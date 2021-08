¡Felices 50! The Beatles lanzarán ‘Let it Be’ en edición especial

Escucha la nota:



Al lanzamiento del álbum remasterizado ‘Tatto You’ de los Rolling Stones, se suma otro clásico de la música que cumple 50 años, The Beatles lanzarán ‘Let it Be’ en edición especial por sus 50 años.

La edición especial de este álbum, que dio origen a uno de los video más icónicos del rock, cuando John, George, Paul y Ringo, tocaron ‘Get Back’ en la azotea de los estudios Apple Corps, incluirá grabaciones inéditas.

¿CUÁNDO SALE LA EDICIÓN ESPECIAL DE ‘LET IT BE’?

El álbum saldrá a la venta el próximo 15 de octubre y vendrá lleno de sorpresas.

La histórica banda inglesa dio a conocer que esta edición especial incluirá tres canciones que ya están disponibles en las plataformas digitales: ‘Let it Be’ versión 2021, la versión mezclada de Glyn Johns de ‘For You Blue’ de 1969 y la versión de ‘Don’t Let Me Down’ que tocaron desde la azotea del edificio de los estudios Apple.

THE BEATLES: GET BACK PARA NOVIEMBRE

Cuando la banda inglesa comenzó a grabar el álbum, que provisionalmente se llamó ‘Get Back’, en enero de 1969, las sesiones fueron documentadas con fotos y grabaciones.

Parte de ese material ya se dio a conocer en la cinta ‘Let it Be’ de 1970, pero pero cientos de fotografías y más de 60 horas de película inéditas y 150 horas de grabaciones todavía no han visto la luz.

Sin embargo, se espera que para noviembre este material salga junto con un libro y el estreno de la serie documental “The Beatles: Get Back”, que es dirigido por famoso director de cine, Peter Jackson y que será emitido en exclusiva en Disney +.

“Siempre había pensado que la película original de “Let It Be” era un poco triste porque trataba de la separación de nuestra banda, pero la nueva película enseña el amor y la camaradería que teníamos entre nosotros”, escibió Paul McCartney en su prólogo para el libreto incluido en la edición especial que The Beatles lanzarán de ‘Let It Be’ por sus 50 años.