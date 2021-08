¿Famosos antivacunas? Aquí te decimos quiénes no creen en la vacuna covid

Hay famosos que se han encargado de dar a conocer su postura no sólo en contra de la pandemia, sino también de la vacuna.

Desde que inició la pandemia por Covid-19, muchas celebridades se pronunciaron en contra, por ello, hoy podemos habar de los famosos antivacunas que se han encargado de quitarle credibilidad a la misma.

Algunos han señalado que la pandemia es una nueva manera de controlar a la humanidad, incluso se llegó a mencionar que las vacunas contra el Covid-19 contienen chips.

Pese a que el virus del Sars-Cov-2 ha cobrado la vida de millones de personas, muchos famosos siguen promoviendo la no vacunación sin importar las consecuencias que podría general en la salud de las personas.

¿Quiénes son los famosos antivacunas?

Juan Soler

El actor argentino estuvo en medio de la polémica cuando en una entrevista dio a conocer que él no se había vacunado contra el Covid-19 y que no lo iba a hacer.

Soler señaló que la vacuna de inmunización contra el Covid-19 es “una mentira“.

Aracely Arámbula

La actriz y conductora también se suma al listado de famosos que no consideran confiable la vacuna contra el Covid-19.

Meses atrás, Arámbula causó revuelo cuando dio a conocer que no se ha vacunado ni ella ni sus hijos, que no tiene interés de hacerlo, pues aseguró se cuidan de no exponerse al virus.

Patricia Navidad

Como bien sabemos, a lo largo de su carrera Navidad ha estado en medio del ojo del huracán.

Desde el inicio de la pandemia, Paty Navidad siempre mantuvo la postura de que el Covid-19 no existe, asegurando que la pandemia era la manera en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) controlaría al mundo.

Recientemente se dio a conocer que la actriz contrajo el virus del Sars-Cov-2.

Miguel Bosé

El se suma a la lista de famosos antivacunas, pues ha llegado a declarar que con el biológico contra el Covid-19 nos implantarían un sistema conectado a las redes 5G.

Bosé aseguró que él se oponía rotundamente y acusó a los gobernantes europeos de haberse aliado con Bill Gates para “controlar” a la población en un nuevo “orden mundial”.

Sin embargo, su mamá, Lucía Bosé falleció en marzo a causa de síntomas similares a la infección de Covid-19.

¿Qué es el movimiento antivacunas?

Este movimiento, está conformado por un grupo de personas que considera que las vacunas perjudican la salud y no aportan beneficios.

Por ello, optan por no vacunar a sus hijos, como la actriz Ludwika Paleta, quien también forma parte de los famosos antivacunas, ya que en alguna ocasión declaró que ninguno de sus hijos tenía ni una sola vacuna.

Por su parte, la Organización mundial de la Salud (OMS) ha calificado a este movimiento como una amenaza a la salud pública.