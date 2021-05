Fallece Kentaro Miura, dibujante japonés y autor de ‘Berserk’

El dibujante japonés de manga Kentaro Miura, autor de la aclamada serie “Berserk“, ha fallecido a los 54 años a causa de una disección aórtica aguda, según anunció este jueves la editorial Hakusensha, que publicaba actualmente la obra inacabada.

Kentaro Miura, nacido el 11 de julio de 1966 en la prefectura de Chiba, al oeste de Tokio, murió en la madrugada del pasado 6 de mayo. Su familia llevó a cabo un funeral privado, según un comunicado.

El “mangaka” (dibujante de manga), apasionado del dibujo y las artes desde su niñez gracias a la influencia de su familia, debutó profesionalmente en la industria del cómic japonés con “Futatabi”, que se publicó en la revista “Weekly Shonen” de Kodansha en 1985.

Kentaro Miura creó esta obra para entrar en la Facultad de Arte de la Universidad Nihon y también le valió para obtener el premio a mejor autor novel de la revista Shukan Shonen, de la misma editorial.

