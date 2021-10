'Eternals': Salma Hayek y ejecutiva de Marvel se hacen virales por hablar español

El estreno mundial de “Eternals” dejó una serie de icónicos momentos que todavía no son superados por los internautas, pues en esta ocasión, los nombres de Salma Hayek y Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de Marvel Studios, se encuentran en tendencia.

El esperado y magno evento, para el lanzamiento de la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), se llevó a cabo en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En la alfombra roja se pudo ver a diferentes estrellas de Hollywood, quienes fueron entrevistados, al igual que la actriz mexicana y la cineasta argentina, sin embargo ¿Qué fue lo que pasó?

Resulta que usuarios en redes sociales hicieron viral un video que muestra a la veracruzana y a la también productora durante una conversación… pero ¡en español!

Si bien no es de sorprender que las famosas se expresen en su idioma natal, lo que llamó la atención fue que se encontraban con reporteros que hablan inglés.

Y es que, primero se escucha a la protagonista de “Frida” manifestarse sobre unos niños, por lo que Victoria Alonso le respondió y después se dirigió a los periodistas.

Entonces, Salma Hayek le indicó que no hablan español, por lo que la ejecutiva de Marvel dijo: “a mí no me interesa, que aprendan todos”.

Dicho suceso no pasó desapercibido por parte de los internautas, quienes difundieron la grabación en redes sociales.

Cabe mencionar que la empresaria y nominada a un Premio Oscar a Mejor Actriz, es la primera mexicana en formar parte de la saga.

¿Cuándo se estrena “Eternals” en México?

A pesar de que ya fue la premier, la película del MCU llegará a los cines mexicanos el próximo 4 de noviembre.

El filme, basado en los cómics homónimos de Jack Kirby, se centra en unos personajes que llevan el mismo nombre que la cinta, con extraordinarios poderes.

Estos, fueron creados por unos seres cósmicos denominados ‘Celestials’ y puede decirse que son casi inmortales.

Tal historia ha provocado gran emoción por los fanáticos de Marvel, por lo que aún hacen comentarios sobre el estreno de “Eternals”, como el momento entre Salma Hayek y la presidenta ejecutiva de Marvel.